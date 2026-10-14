Viviano: “Ma Allegri lo fa apposta? L’unico che insiste su difesa ed è contro le nuove regole!”

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Emiliano Viviano, ex portiere, oggi talent in tv, ha commentato il ko del Napoli a Cronache di Spogliatoio: "Si parla di un calcio offensivo e lui parla di fase difensiva. Abbiamo parlato delle nuove regole e dei ritmi alti e delle belle partite e invece lui dice in conferenza che si gioca troppo. Ma lo fa apposta a dire queste cose?", questa la domanda di Viviano. "Andare contro a queste nuove regole è follia. Arriva lui a dire che così si giocano due partite in più".