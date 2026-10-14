Sabatini: “Politano ha regalato l'1-1. Non poteva esserci martedì peggiore per le italiane”

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Sandro Sabatini commenta le sconfitte di Napoli e Inter in Champions League: preoccupazione per la classifica e l'errore di Politano.

Sandro Sabatini ha commentato sul proprio canale YouTube la sconfitta del Napoli contro il Villarreal per 3-1 e quella dell'Inter contro il Club Brugge per 4-3. Due risultati pesanti per le formazioni italiane, entrambe ancora ferme a zero punti dopo le prime due giornate della fase campionato di Champions League. Sabatini ha evidenziato soprattutto le difficoltà difensive delle due squadre e l'occasione sprecata dagli azzurri, che erano riusciti a portarsi in vantaggio prima dell'errore di Politano.

Il giornalista ha espresso tutta la sua preoccupazione per il rendimento delle due formazioni italiane, sottolineando come il Napoli avesse creato le condizioni per conquistare un risultato positivo prima della rimonta degli spagnoli: “Da una parte Tresoldi e dall'altra tre gol di rimonta del Villarreal contro il Napoli. Il Brugge passa 4-3 a San Siro con l'Inter e il Villarreal fa 3-1 con il Napoli. Non poteva esserci martedì peggiore in Champions delle italiane. Non so chi sta peggio, restano entrambe a quota 0 punti in classifica. La situazione non è rosea, ora mancano 6 partite. Sensazioni preoccupanti, fragilità preoccupanti dell'Inter in difesa. Il Napoli aveva la partita spianata per un risultato positivo quando Politano ha regalato l'1-1”.