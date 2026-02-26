Alvino: "Osimhen, che ipocrisia! E che ansia sul 3-0 Juve, poi che gioia!"

Il giornalista Carlo Alvino su Radio Crc in apertura della sua trasmissione ha commentato i risultati di ieri delle italiane in Europa: "Per un pizzico la festa poteva essere completa, così come la gioia e la soddisfazione. Per un pizzico. Ma ci accontentiamo, escono fuori proprio loro due, Inter e Juve, le famose maruzze. Ieri sera siamo stati con l'ansia.

Io sul 3-0 ho avuto l'ansia, non respiravo e poi le cose sono andate per il verso giusto. Tutti abbiamo pensato che Osimhen non esulta e alla fine abbraccia Gatti, giustamente la Juve è la sua prossima squadra, ipocrisia...vabbè, il mondo del calcio è il mondo dell'ipocrisia ma va bene così. C'è stato questo 'inciampo', peccato, poteva uscire pure l'Atalanta ed era bingo. Ma io in maniera dichiarata faccio il tifo per il Napoli e per le rivali delle italiane in Europa e per chi ci vomita addosso cori sul Vesuvio".