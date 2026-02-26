Del Genio: "Scudetto Napoli, che rimpianto. Inter ha molti big in calo"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio e ha affrontato così il tema campionato: "Aspettiamoci la qualificazione Champions ma la concorrenza è notevole, ci sono sette squadre forti con Atalanta e Como. Se entri nelle prime quattro su sette forti comunque è un buon risultato. Non scendiamo in piazza a festeggiare ma comunque non si può dire che è fallimentare tra le prime quattro. Poi bisogna capire cosa è successo con gli infortuni e quello è già oggi un bilancio fallimentare con responsabilità ancora da individuare bene.

Forse nessuno è esente da colpe ma bisogna trovare le soluzioni per evitare ricapiti questa situazione anche nella prossima stagione. Mi viene il dubbio che noi potevamo essere competiti per lo scudetto fino alla fine, vedo nell'Inter tanti giocatori che stanno calando e quindi ci mangiamo le mani perché potevamo stare in corsa anche quest'anno senza gli infortuni, ovviamente".