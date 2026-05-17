Alvino: "Se Conte decide di andar via, non chiede buonuscita. Niente exit strategy con ADL"

vedi letture

"Dove potrebbe andare? In Italia nessuno se lo può permettere, in Europa si stanno piazzando un po' tutti".

Nel corso di 'Salotto Azzurro' su Otto Channel, il giornalista Carlo Alvino ha parlato del futuro di Antonio Conte partendo dal confronto decisivo con il presidente Aurelio De Laurentiis: "Ci sono tanti nodi. C'è da dire tutto quello che è stato fatto di buono quest'anno, ma c'è anche da analizzare quello che non è andato per il verso giusto. Io credo che De Laurentiis e Conte si sono sentiti a più riprese, gli argomenti spinosi li hanno toccati. Gli argomenti spinosi sono gli infortuni, una brutta Champions League, acquisti sbagliati voluti da Conte. In questa discussione De Laurentiis chiede conto a Conte di quello che è accaduto. La parte di Conte é: il Napoli torna in Champions, che è l'obiettivo dichiarato di questo club ed è stato raggiunto, il Napoli porta a casa un trofeo ed è una cosa non semplice da queste parti. Conte non parla mai a caso e tira acqua al suo mulino. Oggi fa un passaggio molto importante quando dice: 'Mi hanno detto che vincere a Napoli vale 10 volte vincere quello che si vince altrove'. Questo è un dato che lui porta all'attenzione di De Laurentiis, perché il peso specifico delle vittorie è un peso specifico che lui si spende, continuerà a farlo, lo farà, perchè è giusto che sia così.

Devo essere sincero, qui parliamo di sensazioni, perché la verità la conoscono De Laurentiis e Conte. Sono sensazioni anche quelle di chi vi racconta per certo quello che accadrà, non sono notizie giornalistiche. Perché mai come in questo caso, ve lo posso assicurare perchè sono in modalità stalker, non trapela nulla, nè da una parte, né dall'altra. Voglio ricordare che il Napoli ad agosto inizia le celebrazioni del centenario, non sarà solo una festa ma ci saranno diversi momenti di incontro con i tifosi a Dimaro, Castel di Sangro e Napoli. Il Napoli ha tutto l'interesse con un presidente ambizioso come De Laurentiis di avere una figura di grande rappresentanza da poter spendere, così come vale la pena ricordare la figura del calciatore De Bruyne, vale per la figura allenatore Conte. Qundi prima di essere sicuro di qualcosa aspetterei ancora un po'.

Conte va via? Dove potrebbe andare? In Italia nessuno se lo può permettere, in Europa si stanno piazzando un po' tutti. Può accadere anche questo, parlo per lo storico di Conte che ci dice che al secondo anno, eccetto una sola esperienza con la Juventus, ritiene quasi sempre conclusa la sua esperienza. Se Conte decide in autonomia che la sua esperienza a Napoli si è conclusa, perché ritiene di non poter più dare quello che è capace di dare a questa squadra, allora si libera a zero perché si può permettere una cosa del genere. Non chiede neanche una buonuscita. Ma che Conte e De Laurentiis trovino una exit strategy economica per liberare Conte è da escludere”.