Futuro Conte, Calamai: "E' disposto a sposare filosofia di ADL? Ipotesi divorzio concreta"

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"Il Napoli deve svecchiarsi, deve avere più coraggio con i giovani, deve spendere meno sul mercato".

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato del futuro di Antonio Conte: "Il Napoli si sta avvicinando al momento decisivo. All’atteso faccia a faccia tra il presidente De Laurentiis e Antonio Conte. Il proprietario del club partenopeo ha accompagnato questa stagione non certo esaltante evitando lamentele o attacchi alla guida tecnica. Dimostrando di aver imparato dagli errori del passato. Ma a giochi fatti pretenderà dal suo allenatore alcune spiegazioni sul passato e alcune indicazioni sul futuro.

Il Napoli deve svecchiarsi, deve avere più coraggio con i giovani, deve spendere meno sul mercato. Tutto questo senza rinunciare a corteggiare lo scudetto e puntando a essere più credibili a livello Europeo. Conte è disposto a sposare questa filosofia? Vedremo. L’ipotesi che si arrivi al divorzio è concreta. De Laurentiis avrebbe anche pensato ai possibili sostituti che sono Italiano (lo corteggia da quando era allo Spezia) e Sarri (sarebbe un ritorno clamoroso)".