Marotta sull'Inter del futuro: "Qualcuno andrà via, sarà un mix tra giovani ed esperti"

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"Vincere è sempre straordinario. Sono soprattutto contento per il mondo Inter, meritava questo straordinario traguardo".

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo il match casalingo contro il Verona valido per la penultima giornata di Serie A e chiuso con un pareggio per 1-1.

Dove mette questo scudetto nel suo cuore?

"Vincere è sempre straordinario. Sono soprattutto contento per il mondo Inter, meritava questo straordinario traguardo".

Qualcosa in canna a livello di mercato?

"Qualche cambiamento sì, processo evolutivo e non rivoluzionario. Ci sono giocatori che anagraficamente purtroppo hanno una valutazione che va fatta, massimo rispetto per chi andrà via. Puntiamo a un mix tra giovani e giocatori esperti".

Quanti innesti per tornare protagonisti in Europa?

"Lo zoccolo duro c'è, anche oggi abbiamo avuto alla fine 4 giocatori formati nel nostro Settore Giovanile e questa è la squadra da seguire".