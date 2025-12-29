Bucchioni: "ADL furioso per il blocco mercato, c'è una sensazione che riguarda Gravina"

"Furia Napoli per il blocco a costo zero". Così titola Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Aveva programmi e ambizioni pure il Napoli, serve almeno un centrocampista visti gli infortuni di De Bruyne e Anguissa in quel reparto, ma la Commissione indipendente per la vigilanza sui conti ha gelato De Laurentiis. Il Napoli ha sforato i parametri incassi-spese di 40 milioni e può fare mercato solo a zero. In sostanza può spendere dieci, ipotesi, solo incassando dieci.

Il ds Manna ha parlato di “grande paradosso” vista la liquidità del Napoli e i conti da sempre in regola. De Laurentiis è furioso e, come successo con la Lazio di Lotito, la sensazione che ci possa essere grande attenzione solo sui conti delle società dei presidenti nemici di Gravina è forte e chiara. C’è la possibilità di chiedere un’istanza di revoca, vediamo come si muoverà il Napoli. In alternativa ci potrebbe essere l’uscita di Lucca per prendere un centrocampista".