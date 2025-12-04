Alvino: "Vergogna, chi ha fischiato Lucca non tifa Napoli! Vigliacchi..."

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a Radio Crc commentando il passaggio del turno del Napoli in Coppa Italia ma ha anche commentato i fischi ricevuti da Lucca al momento della sostituzione: "Ieri abbiamo vinto col brivido ma c'è più sfizio così. Questo trofeo andava onorato ed è un trofeo da conquistare per un club come il Napoli. E' stata una serata che, vale la pena ricordarlo, ha visto uno stadio quasi pieno, però uno stadio, nei singoli, in qualcuno, ha dimostrato di non amare il Napoli. Chi vigliaccamente ha fischiato Lucca non è tifoso del Napoli, non possono definirsi tali.

Chiamiamoli occasionali, come vogliamo. Questo è il mio punto di vista. Fischiare Lucca? Vergognatevi. Chiamatemi in diretta, voglio capire perché. Se un giocatore ha bisogno, invece di incoraggiarlo lo fischiate, ma perché? Che comportamento ipocrita. Chi compra il biglietto per la partita non va a vedere il Napoli, va a tifare il Napoli, altrimenti stai a casa. Lucca per voi può anche giocare in C, a me non interessa, ma è un capitale, veste la maglia del Napoli e io mi batterò per lui fino all'ultimo centesimo di secondo, fino a quando lui vestirà questa maglia. Che poi ha anche segnato...".