Del Genio: "Lucca? C'è il precedente del rigore a Udine, visto JJ cosa ha fatto?"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Linea Calcio su Canale 8 parlando di Lucca ieri in gol contro il Cagliari ma anche criticato per alcune scelte tecniche sbagliate: "Non lo so che cosa gli è andato a dire Juan Jesus, si è visto che si avvicinava. Carismatico e leader com'è, potrebbe avergli detto stai un po' più calmo perché appena prendeva il pallone pensava a tirare in porta anche quando non c'era da tirare in porta. Poi lui a Udine ha quel precedente famoso del rigore. Qui si parla di professionismo ad alto livello, si deve pensare al bene della squadra, non solo al gol, pur essendo attaccanti. Quindi non bisogna esagerare con tiri improbabili. Non so se è stress che si porta dietro, non lo so.

Ma un giocatore deve giocare sempre per la squadra. Prestito a gennaio? Gli altri 26 milioni a fine anno andrebbero anticipati così diventerebbe un acquisto a titolo definitivo e quindi può anche prestarlo a gennaio, ma non so se il Napoli voglia farlo per riscattarlo in anticipo di quattro mesi. Ricordiamo che a giugno c'è l'obbligo".