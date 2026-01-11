Ambrosini: "Inter-Napoli decisiva? Eccessivo. Però in un caso può indirizzare"

Nel pre-partita di Inter-Napoli su Dazn, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha commentato così la partita di stasera a San Siro: "Già decisiva per lo Scudetto? Decisivo è un termine eccessivo perchè mancano 20 partite. Però indirizzerebbe, se il Napoli dovesse perdere stasera. L'Inter ha un calendario non impossibile nelle prossime 4/5.

Tifosi divisi su Barella? A me stupisce, va valutato per la quantità di cose che fa, l'indole e il carisma. Si assume tante responsabilità in costruzione quando Calhanoglu è marcato, ha ancora qualche atteggiamento eccessivo ma l'ha limitato. Non sarei critico nei suoi confronti. Zielinski gestisce il duello dal punto di vista tecnico molto meglio di tutti".