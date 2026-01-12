Ambrosini: "L'Inter ha un problema nei big-match! Scudetto? Il Milan senza coppe..."

Nel post-partita di Inter-Napoli su DAZN, l'opinionista ed ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha commentato così: "L'Inter non vince contro Juve, Milan e Napoli dal derby della seconda stella? E' fuori di dubbio che c'è un problema per l'Inter in queste partite, ora sono troppe partite per considerarlo un caso. Per me l'Inter, come organico e qualità di gioco, è superiore alle altre e bisogna capire perché non riesce a mostrarlo in queste partite.

Lotta scudetto? Non posso tenere fuori il Milan, perché ora ricomincia la Champions e questo peserà. Inter e Napoli sono le più forti ma la Champions sposta, il Milan non si può tenere fuori".