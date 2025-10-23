Ambrosini: "Occhio al Napoli! Fossi nell'Inter non sarei felice, avrei preferito non incontrarlo così"

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha avvertito l'Inter in vista della sfida del Maradona contro il Napoli: "Io avrei preferito incontrarlo non così il Napoli. Spero sempre che possano essere più coraggiosi, così posso pensare che siano più attenti. Non sarei particolarmente felice. Ero a Torino per Juve-Inter, mi era rimasta in mente gol di Thuram 3-2 non so se vi siete accorti, esultanza quasi nulla.

Io l'ho interpretata come una mancanza di entusiasmo, di spinta, segni il gol del 3-2 alla Juve a Torino devi esplodere. Quella squadra non aveva ancora quell'impeto, vinci a Roma, abbraccio collettivo... ma la squadra di inizio stagione non aveva un'anima, non aveva passione. Si vedeva che non avevano sangue. Quelle due immagini, si passa da una squadra che non ha vibrazioni a una che vibra forte".