Amoruso avverte il Napoli: "Occhio alla Roma! Squadra molto motivata e con idee chiare"
L'ex attaccante di Napoli e Juventus Nicola Amoruso ha parlato del Derby d'Italia tra i bianconeri e l'Inter a TuttoMercatoWeb: "Il risultato in sé è spettacolare però in una partita non può pesare un errore clamoroso. Non si può non vedere un fallo inesistente".
Cambiaso: autogol e gol. Ha fatto tutto lui...
"L'autogol è stato più un errore del portiere. Il gol ha dimostrato il giocatore che è. Lui è uno dei calciatori cambiati sotto la gestione Spalletti. Ha fatto una grande partita".
Che Juve ha visto?
"La Juve mi è piaciuta, ha fatto un'ottima partita. Ha pesato l'errore clamoroso".
La vittoria consegna virtualmente lo Scudetto all'Inter?
"C'è ancora il Milan attaccato lì e quindi non può mollare. L'Inter ha rischiato, in undici contro undici non so se la partita sarebbe finita così. Per il campionato però, credo che i nerazzurri ormai viaggino spediti".
Stasera c'è Napoli-Roma.
"Al Napoli è rimasto solo il campionato, però incontra una Roma molto motivata e con idee chiare. Gli azzurri poi hanno qualche problema di formazione".
Mercato di gennaio: chi le piace di più tra i nuovi acquisti?
"Malen. Per l'impatto che ha avuto e perché come attaccante è veramente forte".
