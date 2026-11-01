Il doppio ex Amoruso: “Il Napoli si sta ritrovando, può lottare per lo scudetto! Su Conte-Juve..."

Nicola Amoruso analizza Juventus-Napoli, rilancia le ambizioni scudetto degli azzurri e parla di Conte e Spalletti.

Il doppio ex Nicola Amoruso, intervistato da Tuttosport, ha analizzato la sfida di questa sera tra Juventus e Napoli, soffermandosi sul momento delle due squadre e sulle ambizioni scudetto degli azzurri. Secondo l'ex attaccante, la formazione di Massimiliano Allegri sta mostrando segnali incoraggianti, mentre i bianconeri attraversano una fase particolarmente delicata. “Le ultime prestazioni ci dicono che il Napoli si sta ritrovando, mentre per la Juve, che vive un momento difficile, sarà una gara complicata”. Amoruso ritiene inoltre che il Napoli abbia tutte le caratteristiche per tornare protagonista nella lotta al vertice: “È una squadra completa in tutti i reparti, con una rosa ampia e di qualità. Può disputare un grande campionato e poi partite come quella con la Juve possono dare fiducia e permettere di ritrovare quella brillantezza che magari è mancata nella fase iniziale della stagione”.

Amoruso: “Conte ama la Juventus, ma mi auguro che Spalletti trovi la soluzione”

L'ex centravanti ha poi affrontato il tema del futuro di Luciano Spalletti, la cui posizione potrebbe diventare ancora più delicata in caso di sconfitta contro il Napoli. Interrogato sull'eventualità di un cambio in panchina per dare una scossa allo spogliatoio bianconero, Amoruso ha preferito affidarsi alle valutazioni della dirigenza: “Carnevali e Massara sono persone preparate, con grande esperienza, quindi sono convinto che qualsiasi decisione prenderanno sarà quella giusta”. Infine, spazio anche all'ipotesi di un ritorno di Antonio Conte alla Juventus, con Amoruso che ha ricordato il profondo legame tra l'allenatore e il club torinese, pur auspicando una ripresa della squadra sotto la guida di Spalletti. “Antonio non ha mai nascosto il suo amore per la Juventus, ha guidato la sua rinascita e sa cosa significa lavorare in questo ambiente. Mi auguro però che Spalletti riesca a trovare la chiave giusta per dare una scossa a questa squadra”.