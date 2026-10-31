Infortunio Lobotka, Cassano: “Allegri contentissimo! Non vedeva l’ora di parcheggiarlo”

L'ex calciatore commenta il momento del Napoli dopo il 4-1 di Monza e lancia una provocazione sul possibile impiego di De Bruyne in cabina di regia.

L'infortunio di Stanislav Lobotka e le possibili conseguenze sulle scelte tattiche di Massimiliano Allegri finiscono nel mirino di Antonio Cassano. Nel corso di Viva el Futbol, l'ex attaccante ha commentato il momento del Napoli dopo il successo per 4-1 contro il Monza, riservando una stoccata all'allenatore azzurro per la possibilità di utilizzare Kevin De Bruyne davanti alla difesa al posto dello slovacco. Cassano ha comunque voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento al centrocampista, sottolineandone il valore: “Infortunio Lobotka? Gli dico di non mollare, è uno dei centrocampisti più forti al mondo. Allegri sarà contento perché non vedeva l'ora di parcheggiarlo per mettere De Bruyne in quella posizione davanti alla difesa”.

Cassano, la stoccata al Napoli e il pronostico sulla Juventus

Nel suo intervento, Cassano ha poi allargato il discorso alla stagione della squadra di Allegri, giudicando insufficienti i risultati ottenuti finora rispetto al valore della rosa. L'ex calciatore ha ridimensionato anche il peso della vittoria contro il Monza, soffermandosi sulla distanza dalla vetta della classifica e pronosticando un altro risultato negativo nella prossima trasferta contro la Juventus: “Non dimentichiamo neppure che ad oggi, a -11 dalla prima, il Napoli è dietro il Frosinone. Quindi non facciamo passare questa partita per un'impresa. E per me domenica non vince il Napoli e così dopo dieci giornate sarà a -13 o -14 dalla prima in classifica e questo con la rosa più forte dietro l'Inter. Il campionato del Napoli ad oggi è fatiscente”.