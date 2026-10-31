Allegri ricorda Galeone: "Ho preso molto da lui, mi accompagnerà finché allenerò"

Massimiliano Allegri ricorda Giovanni Galeone nella nuova docuserie Rai dedicata all'ex allenatore del Pescara e racconta i suoi insegnamenti.

Massimiliano Allegri ricorda con affetto Giovanni Galeone, suo ex allenatore ai tempi del Pescara, scomparso un anno fa. Il tecnico del Napoli è tra i protagonisti di “GaleGol. Giovanni Galeone, storia di un profeta”, docuserie in tre puntate disponibile su RaiPlay, dedicata alla carriera e all'eredità calcistica dell'allenatore. Nel corso della sua testimonianza, Allegri ha raccontato quanto Galeone abbia influenzato il suo modo di vivere il calcio e la professione di allenatore.

Che cosa ti ha lasciato Giovanni Galeone?

"Mi lascia tanto. Era un uomo molto colto, intelligente, ironico, e anche scanzonato. Che deve essere la forza che dovrò avere e che mi dovrà accompagnare fino a che continuerò ad allenare. Perché da lui ho preso molto. E soprattutto ho preso il fatto che faceva le cose seriamente, non prendendosi sul serio", le parole di un Massimiliano Allegri visibilmente emozionato.