Il pronostico di Malfitano: “Juventus in difficoltà, vi dico il risultato esatto"

Il giornalista analizza il momento delle due squadre in vista della sfida dello Stadium. Poi indica le possibili scelte di Allegri.

La Juventus attraversa un momento complicato e il Napoli può approfittarne per dare continuità ai segnali di ripresa mostrati nelle ultime partite. È questo il pensiero di Mimmo Malfitano, giornalista e storica firma de La Gazzetta dello Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare la sfida dello Stadium e sbilanciarsi sul risultato finale. Secondo il giornalista, i bianconeri arrivano all'appuntamento con maggiori pressioni, ma anche gli azzurri hanno bisogno di una conferma per consolidare il percorso di rilancio: “La Juve è in difficoltà e avrà maggiori tensioni nell’affrontare la partita contro gli azzurri, in ripresa nelle ultime tre partite. Ha forse più da perdere la Vecchia Signora, ma anche il Napoli si gioca credibilità e il rilancio appena abbozzato di recente. Penso che Allegri dovrebbe provare ad aggredire i bianconeri per metterli in difficoltà. Certo, i ragazzi di Spalletti giocano in casa, ma vengono da una terribile sconfitta”.

Malfitano sulla formazione del Napoli e il pronostico per la Juventus

Malfitano si è soffermato anche sulle possibili scelte di Allegri, ipotizzando una conferma dell'undici schierato a Monza, con alcune indicazioni precise tra i pali e in cabina di regia. Per il giornalista, la tenuta difensiva potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni degli azzurri, che hanno le carte in regola per conquistare l'intera posta in palio: “Per il Napoli sarebbe positivo anche un punto, ma alla fine penso che vincerà 2-1. Sicuramente Allegri schiererà la migliore formazione possibile, per quanto di ballottaggi ce ne possono essere pochi, viste le 7 assenze. Io propenderei per la stessa formazione di Monza, ma con Meret tra i pali e ovviamente De Bruyne play. Se la difesa del Napoli domani sera dovesse tenere, la vittoria è assolutamente possibile. La Juve pure lamenta assenze numerose ed importanti, ma in questo momento la vedo meno squadra dei partenopei”.