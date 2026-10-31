Il pronostico di Malfitano: “Juventus in difficoltà, vi dico il risultato esatto"
La Juventus attraversa un momento complicato e il Napoli può approfittarne per dare continuità ai segnali di ripresa mostrati nelle ultime partite. È questo il pensiero di Mimmo Malfitano, giornalista e storica firma de La Gazzetta dello Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare la sfida dello Stadium e sbilanciarsi sul risultato finale. Secondo il giornalista, i bianconeri arrivano all'appuntamento con maggiori pressioni, ma anche gli azzurri hanno bisogno di una conferma per consolidare il percorso di rilancio: “La Juve è in difficoltà e avrà maggiori tensioni nell’affrontare la partita contro gli azzurri, in ripresa nelle ultime tre partite. Ha forse più da perdere la Vecchia Signora, ma anche il Napoli si gioca credibilità e il rilancio appena abbozzato di recente. Penso che Allegri dovrebbe provare ad aggredire i bianconeri per metterli in difficoltà. Certo, i ragazzi di Spalletti giocano in casa, ma vengono da una terribile sconfitta”.
Malfitano sulla formazione del Napoli e il pronostico per la Juventus
Malfitano si è soffermato anche sulle possibili scelte di Allegri, ipotizzando una conferma dell'undici schierato a Monza, con alcune indicazioni precise tra i pali e in cabina di regia. Per il giornalista, la tenuta difensiva potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni degli azzurri, che hanno le carte in regola per conquistare l'intera posta in palio: “Per il Napoli sarebbe positivo anche un punto, ma alla fine penso che vincerà 2-1. Sicuramente Allegri schiererà la migliore formazione possibile, per quanto di ballottaggi ce ne possono essere pochi, viste le 7 assenze. Io propenderei per la stessa formazione di Monza, ma con Meret tra i pali e ovviamente De Bruyne play. Se la difesa del Napoli domani sera dovesse tenere, la vittoria è assolutamente possibile. La Juve pure lamenta assenze numerose ed importanti, ma in questo momento la vedo meno squadra dei partenopei”.
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