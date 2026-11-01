Capello: "Mi aspetto il Napoli dominante dei tempi migliori! Allegri? Ha faticato a rimotivare la squadra"

Fabio Capello presenta Juventus-Napoli: più pressione su Spalletti, mentre da Allegri si aspetta un Napoli dominante.

Fabio Capello presenta la sfida dello Stadium tra Juventus e Napoli, due delle grandi maggiormente in difficoltà in questo avvio di stagione. Le squadre arrivano allo scontro diretto appaiate a 14 punti, ma secondo l'ex allenatore la pressione sarà soprattutto su Luciano Spalletti: "Spalletti. Il Napoli è reduce dalla vittoria col Monza, la Juventus dalla brutta sconfitta di Marassi. Per Luciano è fondamentale questa partita". E per questa sera Capello ha un'aspettativa precisa: "Mi aspetto di vedere il Napoli dominante dei tempi migliori".

Capello: "Allegri ha faticato più del previsto a rimotivare i giocatori"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Capello si è soffermato anche sui primi mesi di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra: "Max è al Napoli da pochi mesi e penso che abbia faticato più del previsto a rimotivare i giocatori e a convincerli che si può vincere un altro scudetto". Diversa la situazione di Spalletti, alla Juventus ormai da un anno: "Mi sarei aspettato di più, in tutti i sensi. Luciano lavora alla Juventus da un anno esatto, in estate ha concordato il mercato con i dirigenti e per questo me lo sarei immaginato meno in difficoltà. Invece...". Capello ritiene inoltre che il peso di un possibile ritorno di Antonio Conte sia maggiore per Spalletti: "Max è appena arrivato e ha ereditato la squadra da Antonio. È più pesante per Luciano, che è alla Juventus da un anno...". Quanto ai problemi dei bianconeri, l'ex tecnico individua nell'assenza di Yildiz un fattore determinante: "La sensazione è che con l’infortunio di Yildiz siano emersi i problemi che prima erano nascosti dalla qualità del dieci. Senza la fantasia del turco sono venuti fuori i limiti dei bianconeri. Non c’è gioco, non c’è spirito".