Spettacolo Serie A? Allegri controcorrente: “A marzo i punti peseranno e cambierà..."

Il tecnico azzurro ha analizzato l'aumento dei gol nel campionato italiano, spiegando perché il rendimento delle squadre potrebbe cambiare.

In Serie A si segna sempre di più e le partite sono spesso caratterizzate da tanti gol, ma Massimiliano Allegri invita a non trarre conclusioni affrettate. Alla vigilia di Juventus-Napoli, in programma domani alle 20:45 all'Allianz Stadium, l'allenatore azzurro ha offerto una lettura diversa del fenomeno, soffermandosi sulle ragioni che stanno contribuendo ad aumentare lo spettacolo nel campionato italiano. Tra queste, i maggiori minuti di gioco effettivo e le difficoltà legate alla gestione delle energie durante le partite. Per Allegri, però, il vero banco di prova arriverà nella seconda parte della stagione, quando la posta in palio diventerà ancora più alta e la pressione sulla classifica potrebbe incidere sulle prestazioni delle squadre.

Napoli, Allegri sui tanti gol in Serie A: “I numeri ritroveranno il loro equilibrio”

Nel corso della conferenza stampa a Castel Volturno, al tecnico è stato chiesto un parere sull'aumento delle reti in campionato e sulla rarità di risultati come gli 0-0 o le vittorie con un solo gol di scarto. Allegri ha individuato diversi fattori, sottolineando soprattutto come l'approccio delle squadre potrebbe cambiare quando si entrerà nella fase decisiva della stagione: “Ci sono tante componenti, ci sono più minuti di gioco effettivo, nel momento di maggior stanchezza o difendi col pallone o senza palla. L'altra cosa è che siamo all'inizio, i punti contano ma... sono curioso di vedere a marzo quando i punti servono per entrare in Champions o non retrocedere, lì anche a livello psicologico cambia, poi certo ci sarà una differenza anche nel modo di giocare e nelle caratteristiche dei giocatori, ma credo che i numeri ritroveranno il loro equilibrio”.