Podcast Amoruso: "Scudetto? È corsa a tre, oltre il Napoli ora anche l'Atalanta senza coppe"

vedi letture

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Lotta Scudetto a tre?

"Assolutamente sì, io mettevo l'Atalanta già a inizio stagione ma le problematiche ora di Napoli e Inter l'hanno favorita. E ha un solo impegno a settimana ora. La Juventus? Se insegui non puoi sbagliare. Per ora la Juve non ha avuto un campionato tranquillo, prima di dire che rientra ce ne vuole. Ora avrà una serie di partite serie, vedremo. Di sicuro Napoli e Atalanta avranno da impegnarsi solo in campionato, vedremo come gestirà l'impegno Champions l'Inter".

Fiorentina, tre ko di fila. Che analisi fare?

"Fatta eccezione per la partita in casa con l'Inter, dove Palladino aveva la necessità di schierare certi giocatori, sono mesi che nei secondi tempi la Fiorentina crolla. Non è stata secondo me rilevata questa problematica o se è stata rilevata è ancora peggio. In conferenza stampa Palladino ha detto che anche prima si giocava così, ma non è vero. Il problema è che adesso è in una confusione esagerata. Vedo forzature esagerate, Beltran è diventato un jolly ridicolo, lo metti in certe posizioni dove non capisco proprio. Chiaro che ora si prenderà le sue responsabilità Palladino".

E' a rischio Palladino?

"Nel mercato hai venduto Ikonè e Sottil, due esterni, quindi pensavo che volesse cambiare schema di gioco, invece mi schieri Beltran a sinistra e Folorunsho a destra, che non hanno quelle caratteristiche. Vorrei capire come ha pensato la squadra. Non dubito della buona volontà, ma non è un allenatore che può avere un giocattolo così importante come la Fiorentina. La volontà della società di accontentarlo sul mercato c'è stata...".