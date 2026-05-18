Bologna, Italiano sul futuro: "Incontrerò il club, ho un contratto! 6 punti tra Napoli e Bergamo…”

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"Dispiace non fare Coppe l'anno prossimo ma ci abbiamo provato".

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha commentato la partita ai microfoni di DAZN: "Quest'anno, come dicevamo prima della partita, qualcosa di anomalo: in casa abbiamo avuto qualche problema, fuori invece abbiamo questa concretezza e questa capacità di difenderci bene. Un cammino del genere, con questi numeri, è una soddisfazione fare sei punti tra Napoli e Bergamo. La stagione per me è positivo: giocare giovedì e domenica è difficile, abbiamo retto e in campionato abbiamo provato a reggere il passo. Però non è un campionato da cestinare, qualche emozione l'abbiamo regalata, la finale di Supercoppa non è banale. Dispiace non fare Coppe l'anno prossimo ma ci abbiamo provato".

Orsolini ancora decisivo.

"Con le Coppe è riuscito a fare bene. Sono felice, gli avevo chiesto la concretezza che aveva avuto con altri allenatori. Sono davvero felice, dal primo giorno si è messo a disposizione e sono numeri che ripagano il lavoro fatto in settimana".

Miranda nuovamente MVP.

"Lui come tutti ha subito il doppio impegno e senza Lykogiannis ha dovuto usare tanta benzina tra Europa e campionato. Non era facile per lui, da quando abbiamo rallentato e abbiamo la possibilità di lavorare, con l'intelligenza che ha e con il piede educato che ha se lo merita. A Napoli ha avuto la possibilità anche di segnare, oggi ha fatto bene".

C'è stato un dialogo con Bernardeschi sul finale.

"Stava facendo il conto dei minuti mancanti, non possiamo stare tranquilli fino all'ultimo secondo dove Krstovic stava segnando. Lui ha preso una botta alla tibia, la staffetta era programmata con Orsolini. Come a Napoli un subentrato ci ha fatto vincere la partita, così oggi Orsolini l'ha fatta vincere".

In settimana vedrà la dirigenza.

"L'incontro era programmato fin da tanto tempo, come successo lo scorso anno. Tireremo in ballo quello che è successo durante la stagione, non avremo le coppe e bisognerà programmare il campionato. Io ho sempre detto che a Bologna si lavora da top e lo dimostrano i risultati, ho anche un contratto".