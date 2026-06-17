Andujar: "Dispiace tanto per l'Italia, so che i napoletani tiferanno Argentina"

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Andujar: “Argentina favorita grazie a Messi, Napoli tiferà Albiceleste”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex portiere del Napoli Mariano Andujar partendo sulle possibili favorite del Mondiale: "Penso che l’Argentina sia favorita innanzitutto perché è il campione in carica. Germania, Spagna, Brasile e Francia sono serie contendenti al campionato. Avendo Messi l'Argentina ha qualcosina in più nel mio parere. Mbappé sicuramente non delude mai, nel Mondiale ha sempre fatto bene".

Olise tra le sorprese: "Olise è in grandissima forma". Le difficoltà del torneo: "Anche se farà caldo e ci sarà un po’ di stanchezza nelle gambe dei giocatori perché ci si trova nella fine di tutto l’anno competitivo, penso che un Mondiale ti spinge oltre".

Sull'assenza dell'Italia: "Mi dispiace tantissimo che l’Italia sia fuori dal Mondiale, quello in primis. Penso sia più grande la delusione di non esserci degli italiani che quella voglia di vedere l’Argentina vincere o qualche altra squadra".

Sul legame Napoli-Argentina: "Sempre il legame Argentina-Napoli c’è, quindi lo sappiamo che i napoletani ti faranno per l’Argentina e ci fa piacere".