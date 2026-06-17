Di Napoli: "Ibra negativo, la lite con Allegri deve far riflettere"

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Di Napoli: “Messi il migliore di sempre, ma io scelgo Maradona”

L'ex attaccante azzurro Arturo Di Napoli è stato ospite di 'Maracanà', trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, dove ha commentato le gesta di Leo Messi al Mondiale: "I numeri mi fanno dire di sì, che è il migliore di sempre, al di là dell'età. Il percorso fatto e come lo ha fatto, fanno propendere per il sì. Gioca ancora a un livello pazzesco, poi c'è anche l'aspetto di personalità che incide, e di professionalità. Però ovvio che io preferisco Maradona però".

Milan, arriva Amorim ma saltano dt e ds:

"La chiave di lettura è semplice: gli addetti ai lavori si parlano, credo che il problema sia nel Milan, a capo del Milan. E' un'organizzazione che non esiste, credo che Ibra sia più negativo che positivo. Intorno a lui si è creata un'atmosfera negativa. E la lite con Allegri deve far riflettere. Prima di andare al Milan, serve una programmazione che oggi non vedo".

Haaland e Mbappé, chi sceglierebbe oggi?

"Io mi tengo Mbappé, perché ha più soluzioni. Halland segna tanto, con Guardiola è migliorato molto ma è un finalizzatore. Però la scelta ricadrebbe sul francese".