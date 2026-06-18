Prima pagina

Il Mattino: "Gila dice sì al Napoli ma Lotito fa muro"

Il Mattino: "Gila dice sì al Napoli ma Lotito fa muro"
Oggi alle 00:40Notizie
di Antonio Noto
"Il club laziale vuole 25 milioni".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina con la trattativa per Mario Gila con la Lazio: "Gila dice sì al Napoli ma Lotito fa muro. Il club laziale vuole 25 milioni". C'è spazio anche sul futuro di Massimiliano Allegri, ancora bloccato dal Milan: "Allegri-Milan: intesa in stand-by".

Il quotidiano dedica l'apertura alla conclusione del G7 e con l'intesa di pace per il conflitto tra Stati Uniti e Iran: "Usa-Iran, c'è 'l'intesa 'Trump'". Di seguito la prima pagina integrale. 