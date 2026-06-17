Rafa Marin contropartita per Gila? Credendino: "Ad oggi il Napoli vorrebbe puntarci"

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Credendino a Radio Napoli Centrale: Gila, De Bruyne e il mercato del Napoli.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Vincenzo Credendino, giornalista di Sportitalia: "Con Gutierrez e Spinazzola, il profilo ideale per fare cassa può essere Olivera. Però poi sommando fonti vicine al calciatore, emerge calma. C'è apertura sulla valutazione di proposte, ma non c'è nessun mal di pancia all'orizzonte. Resta tranquillità di base.

Come si sta muovendo il Napoli sul mercato? Il Napoli deve fare di necessità virtù. C'è Khalaili, c'è Kovar, ma non si prevedono stratosferiche rivoluzioni. Le esigenze sono l'esterno basso a destra, il portiere e un centrale.

Su De Bruyne e Anguissa? Sono grandi personalità, sono situazioni contrattuali da risolvere. Se dovesse arrivare Rabiot e dovesse restare Vergara, allora mi aspetterei l'uscita di KDB e Anguissa. De Bruyne è stato anche abbastanza chiaro. Il Napoli non si strapperebbe i capelli per un suo addio. Dall'America può arrivare un'offerta anche importante, ma ci risulta che Allegri sarebbe felice di andare avanti con lui. Rabiot non significherebbe un importante sforzo economico.

La situazione di Meret e Milinkovic-Savic? Forse il dualismo ha dato più fastidio Alex che Vanja. Meret è stimato da Allegri, ma il suo contratto complica la situazione. Vuole garanzia per giocare titolare e per un rinnovo. Kovar può fare anche il secondo dietro Meret. Qualora il rinnovo con Meret non si realizzasse, si può pensare ad un doppio addio.

Gila? Lo voleva Allegri al Milan, ma anche il Napoli prima di Max. La situazione Rafa Marin rappresenta un approfondimento, perché ad oggi risulta che il Napoli voglia puntarci. I difensori del Napoli potrebbero essere Gila, Rafa Marin, Buongiorno e Rrahmani".