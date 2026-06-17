Espn, Martinez: "Per noi argentini Maradona è religione, ma Messi è il più grande!"

vedi letture

Martinez a CRC: “Zeballos talento interessante, Messi il più grande della storia”

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista di ESPN Daniel Martinez: "Zeballos, che è stato accostato al Napoli, è un tipico giocatore argentino brevilineo e veloce. Ha iniziato molto bene con il Boca la sua carriera, è un prospetto interessante. Ha finito l'anno in calando purtroppo, diminuendo la forza che aveva ad inizio anno, ma è un calciatore molto interessante.

Messi è il più grande giocatore della storia? Secondo me sì, da qualche anno. Maradona era un'icona, era tutto quello che volevamo essere noi come persone; era il rappresentante del popolo e tutti si sentivano identificati in lui, ma era anche sregolatezza. Era Diego l'uomo e Maradona la sregolatezza. Io ho amato profondamente entrambi. Maradona è stato massacrato: all'epoca il fuoriclasse non era tutelato come sono tutelati i calciatori adesso. Se Diego non fosse stato colpito fisicamente così dai suoi avversari, adesso staremmo parlando di altro. Per noi argentini il calcio è una religione: per il calcio ci emozioniamo, lo portiamo sulla nostra pelle. Messi non ha mai giocato in Argentina. Maradona era il leader che urlava; Leo invece è un leader silenzioso che, quando prende la palla, tutti sanno cosa fare. Maradona era un'icona".