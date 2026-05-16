Modugno: “Una notizia su Giovane: se viene Sarri, sarà lui il vice Hojlund”

vedi letture

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione “Giochiamo D’Anticipo” su Televomero

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione “Giochiamo D’Anticipo” su Televomero, soffermandosi sul futuro del Napoli, parlando di un ciclo che, a suo avviso, sembra ormai vicino alla conclusione: “Penso che quello del Napoli sia un ciclo che si sta esaurendo. Questa è una squadra che si sta scaricando. Non so se non ci siano più energie ma, dal punto di vista mentale, questo è un progetto che secondo me sta andando a finire. C’è, fisiologicamente, un momento nel quale le cose evaporano. Io ho la sensazione che, con una permanenza di Conte, bisognerà intervenire non con un ridimensionamento, ma con un dimensionamento per il Napoli, abbassando il monte ingaggi. Ove mai, invece, dovesse arrivare Sarri, credo che ci sarebbe poco da fare”.

Sul futuro di Antonio Conte, Modugno invita comunque alla cautela: “Credo che il nostro mestiere ci imponga prudenza: lo scorso anno, a quell’incontro, forse Conte era andato pensando di non essere più l’allenatore del Napoli, e poi sappiamo tutti com’è andata”.

Infine, un passaggio sul direttore sportivo Giovanni Manna e sulle strategie societarie: “Penso che si vada nella direzione della permanenza. Siamo in un momento nel quale le caselle dei direttori sportivi non si sono ancora definite. Io dico che Atalanta, Milan, Fiorentina, Roma, Lazio… c’è un puzzle che si deve comporre, però l’orientamento è questo: De Laurentiis vuole tenerlo, ha ancora tre anni di contratto e Manna farà tutto tranne che forzare. Si va in questa direzione. Ci sono tante squadre che devono trovare un direttore sportivo. E il Napoli ce l’avrà”.

Chiusura dedicata anche al mercato: “Una notizia su Giovane: se viene Sarri, sarà lui il vice Hojlund”.