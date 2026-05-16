Futuro Conte, Marolda: “Giorgio se ne vuole andare e il Vescovo lo vuole mandare”

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Francesco Marolda, storica firma del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione “Giochiamo d’Anticipo” in onda su Televomero

Francesco Marolda, storica firma del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione “Giochiamo d’Anticipo” in onda su Televomero, analizzando il momento del Napoli nella corsa Champions e soffermandosi sulle difficoltà mostrate dalla squadra nelle ultime settimane: “Corsa Champions? Io sono sconcertato dalle ultime prestazioni del Napoli. Il problema, secondo me, è che non c’è un leader: non c’è un giocatore capace di andare nello spogliatoio e dire: ‘Lasciamo da parte tutto e vinciamo per noi’”.

Il futuro di Conte e il nome di Khalaili

Marolda ha poi parlato anche del futuro di Antonio Conte, utilizzando una metafora per descrivere il rapporto con il club azzurro e le possibili evoluzioni nei prossimi mesi: “Futuro Conte? Io sono convinto che si ripeta la storia di Giorgio e il Vescovo: Giorgio se ne vuole andare e il Vescovo lo vuole mandare. Però c’è un problema di contratto, di denari che bisogna risolvere: o si trova una soluzione soddisfacente per Conte, oppure bisogna arrivare a una risoluzione”.

Infine, un passaggio anche sul mercato e sul profilo di Khalaili: "Khalaili? Rientrerebbe nei parametri del Napoli, per età e costi".