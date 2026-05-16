Ordine critico: “Chi dice che il Milan gioca male non ha visto il Napoli di Conte”

vedi letture

Il giornalista Franco Ordine, da sempre attento alle vicende del Milan, è intervenuto al podcast 352, dove ha parlato anche del Napoli

Il giornalista Franco Ordine, da sempre attento alle vicende del Milan, è intervenuto al podcast 352, dove ha parlato anche del Napoli e della situazione legata ad Antonio Conte. Secondo la sua analisi, le ultime prestazioni degli azzurri presenterebbero alcune analogie con la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Il futuro di Conte e le strategie del Napoli

“Sono stato lunedì a Napoli e chi dice che il Milan di Allegri gioca male non ha visto l’ultimo Napoli di Antonio Conte. Ci sono molte analogie. Futuro Conte? Da come ha parlato lui a fine partita mi sembra che non abbia grande voglia di cambiare e che abbia grande voglia di concludere il triennio con il Napoli. Poi bisognerà vedere se il piano industriale che De Laurentiis ha preparato, cioè abbattere il monte ingaggi, puntare sui giovani e mandare a casa alcuni giocatori come Lobotka o Anguissa, andrà bene a Conte o no”.