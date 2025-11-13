Podcast Assenza Conte, De Canio: “Ha fatto bene, anche gli allenatori hanno bisogno di scaricare”

Antonio Conte non si è presentato ieri alla ripresa degli allenamenti del Napoli e tornerà al centro tecnico di Castel Volturno soltanto lunedì 17 novembre. Il tecnico azzurro ha ottenuto un permesso concordato con la società per restare a Torino con la propria famiglia durante la sosta per le Nazionali.

L’allenatore Gigi De Canio, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha commentato la situazione: "Se dovesse esserci uno scossone sarebbe giusto darlo ora, perché almeno ci sarebbe il tempo per riorganizzarsi. Comunque Conte ha fatto bene a prendersi questo periodo di riflessione, dato che anche gli allenatori hanno bisogno di scaricare. Ricordo comunque che tre settimane fa il Napoli batteva l'Inter e si sottolineava la compattezza del gruppo. Fatico a pensare che in tre settimane si sia sgretolato tutto".