Di Napoli: “Nessun disastro! Napoli a -2 dall’Inter, si sta ingigantendo la situazione”
TuttoNapoli.net
Antonio Conte non si è presentato ieri alla ripresa degli allenamenti del Napoli e tornerà al centro tecnico di Castel Volturno soltanto lunedì 17 novembre. Il tecnico azzurro ha ottenuto un permesso concordato con la società per restare a Torino con la propria famiglia durante la sosta per le Nazionali.
L’ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha commentato la situazione: “Il Napoli è a due punti dall'Inter, questo sfogo lo posso capire, magari per smuovere la squadra. E' consapevole che ha una squadra forte, tutto questo disastro che vedo Conte non lo vedo. Sta diventando la questione più grande di quello che dovrebbe essere".
