Gautieri non ci sta: “Il calcio è finito se si mette in discussione Conte!”

Carmine Gautieri, allenatore ed ex azzurro, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb.com: “Io penso che Conte stia cercando di dare un equilibrio ad una piazza che sta avendo difficoltà ad averlo. Oggi mettere in discussione Antonio Conte vuol dire che il calcio è finito. E' un allenatore che vede la sua squadra rendere meno, è un perfezionista ed un vincente e ha fatto delle dichiarazioni pesanti per ricompattare l'ambiente. E' un uomo vero che non prende in giro i napoletani e ciò che dice lo dice con il cuore. Il Napoli e Napoli devono seguirlo".

Chi vincerà lo Scudetto?

"Hanno tutte le stesse possibilità, ma l'Inter ha qualcosa in più come l'aveva già l'anno scorso. E quest'anno chi ha reso meno prima, sta determinando. L'Inter resta favorita".