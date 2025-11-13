Podcast Assenza Conte, Impallomeni: “Evidente spaccatura ideologica all’interno della squadra”

Antonio Conte non si è presentato ieri alla ripresa degli allenamenti del Napoli e tornerà al centro tecnico di Castel Volturno soltanto lunedì 17 novembre. Il tecnico azzurro ha ottenuto un permesso concordato con la società per restare a Torino con la propria famiglia durante la sosta per le Nazionali.

L'ex calciatore e oggi opinionista Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha commentato la situazione: “Dopo quanto accaduto, così dai modo anche di chiacchierare. E' una cosa che va commentata questa. Lo ha già fatto in Premier, ma ora fa notizia, visto quanto accaduto. Conte ha un carattere ingovernabile, quando vede che la squadra non ci mette una certa dedizione e attenzione mentale impazzisce e non riesce a mediare. E può essere un limite. Conte magari avrebbe dovuto modulare meglio questo sfogo post-Bologna. E' vero che hai tremila problemi, ma sei a due punti dalla testa e con un percorso simile allo scorso anno. E' evidente che ci sia una spaccatura ideologica all'interno della squadra, i nuovi non si adattano, il gioco non decolla e i risultati non arrivano. E' l'ultima carta per sparigliare e tornare in carreggiata, ma se il Napoli fosse stato in testa, questa notizia della vacanza non avrebbe fatto rumore".