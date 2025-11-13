Sky, Marchetti: “Rapporto ADL-Conte è saldo! Il Napoli segue tre profili per gennaio”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Luca Marchetti, ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Fa rumore che Conte non sia a Castel Volturno, ma se il Napoli avesse vinto col Bologna nessuno se ne sarebbe accorto. E’ prassi, ad esempio, dei club inglesi che nel corso della sosta per le Nazionali gli allenatori si prendano una pausa. E’ chiaro che dopo il ko e le parole di Conte questa assenza alimenta le polemiche. La pausa può servire per staccare la spina e può far bene prendere le distanze dopo la delusione di Bologna.

Che possa essere l’ultimo anno di Conte al Napoli lo abbiamo immaginato tutti ma non per quello che sta succedendo. Conte spinge molto il motore e poi si arriva al punto di collisione perché chiede tanto a se’ stesso, ai suoi giocatori e alla società e per questo poi si arriva ad una separazione dopo un biennio perchè tutti non riescono a reggere quel passo in un lungo periodo. In verità non penso che siamo già a questo punto e noto che l’anno scorso eravamo tutti preoccupati più del rapporto tra De Laurentiis e Conte. E invece il tweet del presidente ha dimostrato che il rapporto è saldo.

Il Napoli segue da tempo Mainoo del Manchester ed anche Norton-Cuffy e Atta sono considerati interessanti, ma non so se sono stati mossi dei passi particolari. Bisogna considerare un altro aspetto il Napoli è arrivato al limite per numero di giocatori nella composizione delle liste. A gennaio non penso che vedremo partire i ‘nuovi’ che non stanno giocando, vorrebbe dire dichiarare d’aver sbagliato acquisti, e personalmente non ritengo che si possa parlare di colpi sbagliati, ma soltanto di ragazzi che hanno bisogno di tempo per esprimersi al meglio nel campionato di serie A. Può andare a fare esperienza altrove Vergara, ma anche Ambrosino. E lo stesso Mazzocchi che non ha mai giocato”.