Pastore: “Giocatori a disagio, altri a Bologna sarebbero stati esonerati ma lui è Conte…”

Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha analizzato la situazione in casa Napoli: “Faccio fatica a ricordare un Conte più in difficoltà sui messaggi che manda. Abbiamo fatto i complimenti ogni settimana, anche per come ha retto nel finale dello scorso campionato, ma ora non dico che non sia più seguito, ma non c’è quell’energia mentale che non riguarda solo gli allenamenti duri, malessere in Champions, l’essere in tensione 24 su 24, non sanno a che ora ti alleni domani, per quanto, quando riposerai.

Si crea uno stress difficile da reggere. I calciatori poi cambiano, quest’anno arrivano De Bruyne che fa un altro calcio, Lang-Beukema olandesi mentalità lontana e non solo devono calarci nel calcio italiano ma quello contiano che è un calcio italiano al cubo e questo sta creando disagi non solo per gli infortuni. Ma è Conte e questo lo tiene a galla quando altri allenatori dopo le parole di Bologna sarebbero stati esonerati. Lui e Conte e ci aspettiamo tiri fuori l’asso dalla manica”.