Bucciantini: "Ora Conte deve coccolare con le parole, c'è bisogno di realismo"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornallista Sky Marco Bucciantini: "Si gioca tanto e il Napoli non è sta benissimo. Viene da un momento di stasi almeno nel progetto, perché sono mancati giocatori importanti. Se ne sono aggiunti altri a questa assenza e infatti in questo momento per il Napoli è importante resistere. Resistere negli obiettivi, resistere nella zona di testa del campionato resistere dentro la Champions. E la prossima partita è quella che serve per resistere, non serve a nient'altro. Una partita alla volta per ribellarsi un po' a questo momento negativo c'è spesso Conte cerca sentimenti di ribellione, questa volta non c'è da cercarli. Ci sono gli infortuni, questa volta c’è l'urgenza di organico c'è l'urgenza di resistenza degli obiettivi. Questo si tratta di fare nelle prossime almeno sette-otto partite, poi piano piano ricomporsi e cercare di fare di più e lottarli quegli obiettivi, nei quali bisogna in questo momento rimanere dentro. Ci sta anche nella cosa stazione ci sono momenti in cui ci siano squadre più forti. In quei momenti devi minimizzare i danni, perché poi cambiano i momenti. Questa squadra ha risorse per ritrovarsi, per ricostruirsi, per tornare a essere più forte, più propositiva, più credibile. In questo momento è inutile negare che è un momento complesso, dove tutti i titoli sul Napoli sono stati dolenti nelle ultime settimane.

Sono convinto, proprio perché conosco un po' Conte, che adesso è il momento della distensione. Adesso il realismo non ti può permettere forzature, non c’è da fare nient'altro che mettere insieme quello che c'è. Pensiamo al centrocampo che giocherà contro l'Atalanta, un centrocampo dove mancano tre giocatori, due giocatori fondamentali. Giocherà Elmas probabilmente mezzala, quindi finisce nel giro di una decina di partite finisce il suo peregrinaggio in tutti i ruoli di una squadra. Però poi non può proiettare nemmeno un cambio nel secondo tempo. In questo momento è fondamentale che torni Lukaku, perché può permettere anche un'idea in più: quella di mettersi in un altro modo in campo con due attaccanti vicini, 3-5-2, con McTominay che va e gli altri un po' più bloccati. In questo momento, secondo me, con le parole Conte deve coccolare. Quello che c'è rimasto va un po' coccolato. L'Atalanta sarà un avversario particolare, perché Palladino non si farà sbranare e non si farà attaccare secondo me. Se ricordo bene Palladino come ha affrontato Napoli negli ultimi tempi, l’anno scorso, non gli vende bene la partita di Firenze gli vende meglio quella di Napoli con la Fiorentina. Anche l'Atalanta sarà molto calma, molto attenta, deve curarsi un po' le ferite. Sarà una partita, secondo me, da ragionare molto a fondo e da vivere con realismo. In questo momento non mi aspetto un Conte che cerchi di stimolare, perché in questo momento c'è un po' bisogno di realismo in questa città e intorno a questa squadra”.