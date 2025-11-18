Trevisani: “Conte, questa comunicazione non va! Elmas? Magari si inizia a giocare a calcio…”

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto nel corso del programma Fontana di Trevi, a Cronache di Spogliatoio, ha parlato del Napoli: “Anguissa? Potrebbe giocare Elmas nel ruolo di Elmas, mezzala, magari si prova a giocare a calcio. Una novità assoluta (ride, ndr). L’alternativa McTominay e Lobotka e poi i quattro davanti, lo scozzese l’ha fatto allo United e segnava comunque su palla inattiva.

Conte è un allenatore importante, esperto, che guadagna quei soldi, vuoi che non abbiamo una soluzione? La cosa che non va è la comunicazione di Conte. Non c’è più questa strategia di accentrare. Nel Napoli tanti rendono meno del loro valore, Hojlund, Lucca, Elmas, Neres, Lang, Beukema, iniziano ad essere tanti a parte Politano, Spinazzola e Rrahmani. Forse questa serie di infortuni fa trovare una formula diversa a Conte”.