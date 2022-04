AUDIO - Anna Trieste: "Napoli non abituato a vincere? Non è vero, ma club dovrebbe fare un passo in più"

"De Laurentiis è anche uno che ama fare scena quindi io mi aspetto di tutto”.

Anna Trieste, giornalista de Il Mattino, ha parlato ai microfoni di Tmw: “Il calcio è la politica hanno tante cose in comune per cui si possa ridere. A Napoli ultimamente abbiamo tanti casi umani, quindi è più facile fare ironia sul calcio. In Italia si dicono due cose 'se non riparte il Sud non riparte l’Italia' e 'il Napoli non è abituato a vincere’. Per me non è vero, ma se vogliamo paragonare la rosa del Napoli con quella dell’Inter allora capiamo perché l’Inter è la favorita. La società dovrebbe fare un passo in più e mettere in campo una squadra che possa essere pronta a vincere.

Cosa succederà lunedì? Non possiamo dirlo perché il Napoli va ad intermittenza. I baresi fanno il tifo perché vinca il Napoli e a noi fa piacere ma poi al posto di De Laurentiis chi ci mettiamo? Io ad Amazon non credo. La tifoseria è divisa tra pro De Laurentiis e contro De Laurentiis. Per me l’unico problema di De Laurentiis è la comunicazione. È vero che è finita l’epoca dei presidenti tifosi ma e anche vero che bisogna rischiare e da imprenditore lui lo sa. De Laurentiis è anche uno che ama fare scena quindi io mi aspetto di tutto”.