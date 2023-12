AUDIO - Il doppio ex Ametrano: “Juve e Napoli non si snatureranno, ecco cosa mi aspetto"

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, VITTORIA 1-0 CONTRO IL LECCE CAMPIONE D’ITALIA: AZZURRINI AI QUARTI Il Napoli Primavera ha battuto il Lecce per 1-0 negli ottavi di Finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama Il Napoli Primavera ha battuto il Lecce per 1-0 negli ottavi di Finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama LE ALTRE DI A RIVALI PER LA CHAMPIONS: IL MILAN STA RECUPERANDO LEAO, LE ULTIME (ANSA) - MILANO, 07 DIC - Rafael Leao ha svolto una parte dell'allenamento in gruppo. Buone notizie da Milanello per il Milan a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta a Bergamo. L'attaccante portoghese, che dalla visita di controllo era guarito dalla lesione... (ANSA) - MILANO, 07 DIC - Rafael Leao ha svolto una parte dell'allenamento in gruppo. Buone notizie da Milanello per il Milan a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta a Bergamo. L'attaccante portoghese, che dalla visita di controllo era guarito dalla lesione...