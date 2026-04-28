Del Genio: "L'Inter non avuto Fabbri e Mariani per mesi, lo sfortunato Marini col Napoli numerose volte"

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"Dopo quell'intervento di Marotta per sei mesi non li arbitra, lo mettono col Torino Mariani, partita più inutile della storia del campionato".

Nel corso di 'Ne parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "L'Inter non ha avuto per 6 mesi Mariani e per 8 mesi Fabbri, due arbitri che evidentemente avevano fatto degli errori. Secondo loro, Mariani aveva sbagliato, ricordiamo tutti cosa disse Marotta dopo Napoli-Inter. Per me non aveva sbagliato, ma per Marotta aveva sbagliato. Dopo quell'intervento di Marotta per sei mesi non li arbitra, lo mettono col Torino Mariani, partita più inutile della storia del campionato. Questo trattamento di riguardo avviene per tutte le squadre? Tu hai avuto qualche problemino con quell'arbitro, non te lo mettiamo più? No, perché il buon Marini, che è un varista sfortunato con il Napoli, il Napoli se l'è ritrovato un numero esagerato di volte al Var.

Quindi se queste sono normali segnalazioni da fare tramite Pec su un arbitro che non è andato bene, allora per opportunità il designatore dice: 'Per qualche mese non te lo faccio avere'. Ma non lo fare avere a tutti! Non solo all'Inter. Il Napoli si è ritrovato con arbitri o varisti con i quali aveva avuto qualche problema dopo un mese di nuovo. Questo è un dato che deve far riflettere. Dimenticavo l'Inter non ha avuto Orsato per 5 anni! Non l'ha avuto per 5 anni dopo il famosissimo Inter-Juventus, che fu una partita dove all'Inter non successe assolutamente nulla. Perse la partita, ma andò regolarmente in Champions. Quella partita danneggiò oggettivamente la possibilità di vincere lo scudetto al Napoli, che si è ritrovato Orsato altre 30 volte sulla sua strada".