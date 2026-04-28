Caso Rocchi, Ordine: "Quest'indagine riserva due filoni, c'è un Mister X"

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"Un ritorno di Sarri a Napoli? Amo i cambiamenti, come diceva Churchill che per migliorare bisogna cambiare".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Franco Ordine: "Ho fatto una provvista di popcorn per leggere tutti gli sviluppi delle prossime settimane dell'inchiesta. Ho seguito tutti gli scandali, le volanti allo stadio Olimpico, il Milan in Serie B. Indagine attuale atipica? No, perché si confondono i due piani. Quest'indagine riserva due filoni. Il primo quello che è avvenuto dentro Lissone; il secondo filone è quello relativo al famoso incontro che c'è stato il 2 aprile negli spogliatoi di Rocchi e mister x, in cui si parlò di designazioni. Il fatto che quel 2 aprile si parlasse di Doveri non è che il pm è un indovino. Io sto attendendo l'esito del ricorso di Zappi per la sua squalifica di 13 mesi. Se fosse confermata decadrebbe come presidente e l'AIA sarebbe priva di presidente e designatore sospeso. A questo punto sarebbe inevitabile il commissariamento. E può il presidente FIGC dimesso adottare il commissariamento dell'AIA? Questo è un quesito tecnico che possono risolvere solo i tecnici.

Milan-Juventus? È stata brutta, come Atalanta-Juventus. Ma la mia curiosità è questa: vi chiedo, se la partita è stata brutta solo per colpa di Allegri o anche di Spalletti?

Un ritorno di Sarri a Napoli? Amo i cambiamenti, come diceva Churchill che per migliorare bisogna cambiare. Un altro più giovane, magari uno che non ha avuto un'esperienza in un top club".