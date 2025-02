Auriemma: “Conte in crisi? Non avete capito nulla!”

Il giornalista Raffaele Auriemma, ai microfoni Mediaset ha parlato del momento del Napoli: “Era già successo quest’anno che qualcuno impugnasse il De profundis di Oscar Wilde e ne intonasse qualche frase al Napoli in difficoltà. In difficoltà come lo è adesso, appena 3 punti nelle ultime 4 partite: la peggior striscia stagionale della squadra che Antonio Conte aveva portato per 16 volte in 26 giornate in testa alla classifica.

Ma adesso sta recuperando i giocatori che servono per tornare al 4-3-3 e giocare sabato pomeriggio la gara della vita, la gara dello scudetto. Se a Milano, dalle parti dell’Inter, qualcuno pensa che sia un allenatore in grande difficoltà, allora vuol dire che non ha capito nulla di Antonio Conte”.