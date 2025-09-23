Auriemma: “L’unico che doveva riposare dopo 3 gare di fila era Buongiorno. Ora speriamo!”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato la vittoria del Napoli contro il Pisa a Stile Tv: "Conte ha fatto tre cambi, due escludendo l’alternanza dei portieri. Ha tenuto fuori due perni come Lobotka e Anguissa e io non devo dare certo lezioni di turnover a Conte ma se li tieni fuori entrambi è chiaro che non è la stessa squadra.

Io se dovevo tenere fuori uno indicavo da giorni Buongiorno, al massimo anche Hojlujd dove era fuori da tempo ed alla terza può andare in affanno. Doveva riposare Buongiorno, ora speriamo non sia nulla di compromettente ma comunque ti condiziona gli allenamenti. Io l’avrei tenuto fuori con Hojlund, potevano avere problemi con tre gare consecutive. Lobotka e Anguissa, al massimo li sostituisci dopo. Alcuni titolari devono riposare solo a gara iniziata”.