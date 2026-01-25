Auriemma: "Lang e Lucca epurati per il carattere! Conte vuole uno più malleabile..."

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto a Sportitalia e ha commentato la scelta di Antonio Conte di cedere Noa Lang e Lorenzo Lucca per prendere Giovane: "Conte ha voluto fortemente quest'estate due attaccanti perché bisognava migliorare il numero dei gol segnati. I due attaccanti erano Lang e Lucca, per un totale di 65 milioni di euro. Gol segnati? Uno a testa. Minuti giocati? Una miseria. A gennaio non vanno più bene e io mi stupisco di questo. Se li hai scelti a luglio, vuol dire che avevi individuato in loro quello che ti serviva. Ora si prende Giovane, un ragazzo di 22 anni, che ha solo 21 presenze in Serie A e ha segnato solo tre gol. Una scelta in controtendenza rispetto a quello che solitamente sceglie Conte. Lui prende giocatori di una certa età, di una certa esperienza, di un certo costo. E ora invece prende Giovane.

Ora sarà sicuramente sarà bravissimo, entrerà nei meccanismi del Napoli e aiuterà l'attacco a fare gol, ma qualche sospetto che non andrà così ce l'ho e quindi non capisco cosa sta succedendo del Napoli. Sicuramente questa squadra è stata costruita male: dei nove acquisti, otto li ha scelti Conte. E se andavano bene in estate perché non vanno più bene a gennaio? Ho più la sensazione che sia stata la voglia di epurare due calciatori di carattere, che dimostravano la loro insoddisfazione nei confronti dell'allenatore. Ho il sospetto che siano stati mandati via per liberare lo spogliatoio da due personalità forti, per prendere un ragazzo più malleabile".