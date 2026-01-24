Bellinazzo: “L'Inter ha chiuso il campionato! Ma é falsato da tutti gli infortuni del Napoli”

Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha espresso la sua sentenza dopo la vittoria dell'Inter contro il Pisa dagli studi di Sportitalia: "Il campionato è finito, l'Inter l'ha chiuso. Faccio fatica a capire chi possa insidiare i nerazzurri. Un campionato, con tutti gli infortuni concentrati su una squadra sola, che però è inevitabilmente falsato: sarebbe stato bello vedere il Napoli battagliare con le altre squadre con tutti i suoi giocatori.

Quello che è successo al Napoli con gli infortunati è incredibile e non può essere solo sfortuna. Togliete a Inter, Milan e Juventus dieci giocatori cruciali per tre mesi e ne riparliamo. Al di là dei sogni scudetto, il Napoli deve consolidare uno dei primi quattro posti per non perdere i ricavi della Champions League. Alla società va benissimo anche il quarto posto".