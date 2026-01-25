Thuram sfida il Napoli: "Forte, ma noi siamo la Juve! Papà mi ha detto una cosa su Conte"

vedi letture

"Il privilegio non è essere figlio di Lilian Thuram, ma avere un papà che mi vuole tanto bene". Parole meravigliose quelle pronunciate dal centrocampista della Juventus Khephren Thuram all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il calciatore francese ha parlato della gara di questa sera contro il Napoli, molto importante per rilanciare le ambizioni Champions della squadra di Luciano Spalletti:

"Il Napoli è forte e ha un grande allenatore, papà mi ha detto che Conte era uno di personalità anche da giocatore. Ma siamo la Juve e qui l’unico pensiero è vincere. Paura? Non si può avere nel calcio".