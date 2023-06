Auriemma: "Neanche Klopp e Guardiola possono fare meglio di Spalletti. Garcia scelta giusta"

"O non va bene nessuno al posto di Spalletti, cosa che rischia di essere vera o bisogna fidarsi dell'allenatore che ha preso De Laurentiis".

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato del nuovo allenatore del Napoli sul suo canale YouTube: "Allegria, allegria, serve allegria perchè nel Napoli c'è allegria e lo scudetto è stato appena vinto. E' andato via Spalletti e questo provoca un po' di lacrime per quanto ha fatto l'allenatore con il Napoli, ma c'è un altro allenatore che merita stima e incoraggiamento perchè Rudi Garcia è l'allenatore giusto adesso. E' l'allenatore giusto perchè non bisogna pensare a quello che è stato perchè se lo pensiamo non c'è nessun allenatore giusto. Anche se avessi preso Klopp o Guardiola. Andrebbe sempre sperimentato.

Neanche loro avrebbero potuto fare bene quanto o meglio di Spalletti e questo non va dimenticato. Sarebbe un errore. Perchè non dovrebbe esserlo Garcia? O non va bene nessuno al posto di Spalletti, cosa che rischia di essere vera o bisogna fidarsi dell'allenatore che ha preso De Laurentiis. E non l'ha preso per disperazione ma è una scelta ponderata, oculata".