Sabatini esalta Vergara: "Ha un sinistro come pochi in Italia e merita la Nazionale"

Il giornalista Sandro Sabatini sul suo canale Youtube ha commentato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina: "Vergara? Questo ragazzo, che fino a due settimane fa probabilmente giocava soltanto le partitelle di allenamento a Castel Volturno, è un gran giocatore. Promette di essere un grande talento, ha un sinistro come ce ne sono pochi in Italia, ha la capacità di essere fantasioso giocando da fantasista, è chiaro che è un gioco di parole ma rende l’idea. Sa essere pericoloso quando va sulla sinistra come quando va sulla destra, è imprevedibile, ha un sinistro non banale, ha capacità di inserimento e di dribbling.

Ha un problema: dopo sessanta-settanta minuti al massimo non ce la fa più, dopo ottanta minuti deve essere sostituito. Ma questo dipende anche non soltanto dal grande dispendio di energie fisiche, dovuto anche ai suoi ventidue anni: è in un momento di grande entusiasmo, è napoletano di Frattaminore, ha segnato in Champions League, ha segnato il primo gol contro la Fiorentina, ha gli applausi di tutti, gli abbracci di tutti e l’ovazione di uno stadio nel quale fino a poco tempo fa pensava di mettere piede soltanto da tifoso o al massimo da giocatore di una squadra minore. Invece si merita tutto. Anzi, per me si merita anche che Gattuso gli dia un’occhiata già dai play-off, perché ci sono giocatori che vanno presi al volo".