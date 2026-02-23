Avv. Di Lello: "Per stadio nuovo ADL interessato all'ex Raffineria! Vi racconto tutto"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l'avvocato Marco Di Lello, consulente legale Q8. Di seguito le sue parole che confermano l'anticipazione di Radio Tutto Napoli circa l'ex Raffineria: "Sono esperto di urbanistica da almeno 20 anni, ho insegnato pure all’Università poiché sono specializzato in legislazione ambientale e urbanistica. Ho potuto fare tutto poiché ho cominciato molto presto, sono un uomo fortunato, tanto che seguo anche i miei figli. Io sono anche il consulente legale della Q8. Ho scoperto che il Presidente De Laurentiis ha una passione particolare per il Caffè della Moka.



L’area dell’ex raffinerie della Q8 è estesa per 38 ettari e in questo momento è interessata da un intervento di bonifica molto importante, il più importante d’Italia e tra i più importanti a livello europeo. Quell’area è coinvolta in un piano regolatore vigente che prevede una zona residenziale e un’altra come polo logistico e industriale. C’è un piano di rigenerazione urbana che coinvolge anche le aree adiacenti ad esso dove sono situati altri stabilimenti industriali e depositi energetici. Gli interventi di bonifici sono stati avviati da un paio d’anni e potrebbero concludersi solo al termine del 2027 e all’inizio del 2028. Gli interventi di bonifica sono quelli di tipo A, il più oneroso e importante, sono molto profondi poiché il deposito fu distrutto nel corso dei bomdamententi della seconda guerra mondiale e in fondo c’è il problema di inquinamento degli idrocarburi.



Il Presidente De Laurentiis ha mostrato il suo interesse verso quell’area, visitandola in prima persona e informandosi sui costi e le opportunità. Il Presidente è seriamente impegnato sia sulla realizzazione del Centro Sportivo che su quello dello Stadio. Le aree su cui è possibile fare degli investimenti sono solo due: Bagnoli e San Giovanni a Teduccio. Il Caramanico non è una zona libera, al di là di quello che si dice. In quella zona è presenta il mercato e occorrono anche in questo caso interventi di bonifica, oltre agli ostacoli logistici. Bagnoli è un po’ indietro a livello delle bonifiche, ma è un’area pubblica dove si può investire.



Napoli Est è la vera scommessa del Comune di Napoli per il piano di rigenerazione urbana promossa dall’attuale amministrazione comunale. Tra l’altro da Palazzo San Giacomo hanno mostrato disponibilità e consenso verso questa direzione. Sicuramente l'intenzione del comune è di ricostruire e riqualificare lo Stadio Maradona. L’America’S Cup è stata un grande acceleratore per i processi di sviluppo urbani della città. Se il Napoli, però, ritiene di volersi costruire una stadio più performante e accogliente dello Stadio Maradona, il Comune non è contrario a questa soluzione, grazie anche alle risorse e ai fondi forniti dalla nuova giunta regionale guidata dal Presidente Roberto Fico, e sosterrà la società calcistica in questo nuovo percorso.



Trattativa in corso? Io svolgo la professione di avvocato, non sono più un esponente delle istituzioni. Ho il dovere di riservatezza. Sicuramente il Presidente è informato sui costi, le opportunità e le condizioni dell'area. Dopo di che, saranno i dirigenti della Q8 che dovranno parlare a proposito delle proprie intenzioni poiché la zona coinvolge i piani alti del governo del Kuwait.



Pochi luoghi sono meglio collegati di Fuorigrotta, anche se oggi sussiste un problema sul raggiungimento dello stadio con la macchina. La zona di San Giovanni a Teduccio dispone di una stazione ferroviaria e dell'asse viaria della 162 bis che percorre in via esclusiva tutta via Argine. Quindi, i collegamenti sono maggiormente accessibili da parte di tutti. Non c’è la metropolitana, ma negli ultimi tempi il Comune ha avviato la dotazione dei brt, i nuovi autobus tranviari che permettono un servizio pubblico migliore



Una cifra che si aggira intorno ai 500-600 milioni è realistica se pensiamo ai lavori che si dovranno svolgere anche nelle aree circostante. Il modello che il Presidente De Laurentiis ha come esempio è quello dell’Emirates Stadium di Londra che è stato interessato negli anni da un piano di rigenerazione urbana. Lo stadio porta con sé tutta una serie di finanziamenti che rendono ancora più sostenibile gli investimenti. Se collimano gli interessi tra il pubblico e il privato, si può fare tutto.



La politica non mi manca. Quella che ho conosciuto sui banchi di scuola ormai non esiste. Il parlamento prima era il palazzo della democrazia, ormai ha perso quasi le sue funzioni. I ricordi di quel periodo non me li porto con grande entusiasmo, tra l’altro io ero anche componente della commissione antimafia".